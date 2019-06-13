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Улан-удэнцам сделали парковку во время благоустройства двора

Улан-удэнцам сделали парковку во время благоустройства двора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Всего в Улан-Удэ благоустроят 37 дворов

Жители дома по улице Антонова, 24 в Улан-Удэ подали заявку на включение своего двора в программу приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На днях здесь уложили новый асфальт, установили бордюрный камень. Во время проведения работ жители предложили отгородить проезжую часть бордюром, организовав таким образом парковку в своём дворе.

- Установка этого бордюра не была предусмотрена, жители попросили, чтобы мы такие работы провели. По согласованию с администрацией города и управляющей организацией мы пошли на такое изменение проекта. Дополнительных затрат это не потребовало, - рассказал заместитель генерального директора строительной компании «Окс-Плюс» Павел Кузнецов.

Укладку асфальта на территории двора должны закончить на днях. Общая площадь работ здесь составила около 2,6 тысяч квадратных метров на сумму более 3,5 млн. руб. Здесь установят скамейки и осенью высадят кустарники. В скором времени двор украсит клумба с цветами, оформленная местными жителями.

Ремонтные работы ведутся и во дворе неподалёку по улице Туполева, 13-15. Здесь занялись перекладкой участка тепловой сети. Общая протяжённость обновлённых сетей составит 105 метров, начиная от котельной АО «Улан-Удэнский авиационный завод», заканчивая вводом в жилые дома на Туполева.

- Такие работы позволят сократить вероятность аварийных случаев на инженерных сетях, а значит сохранить новый асфальт, который начнут укладывать после завершения ремонтных работ. К благоустройству территории здесь должны приступить уже на этой неделе и уложить асфальтовое покрытие общей площадью около 2 тысяч квадратных метров, установить урны, скамейки и озеленить территорию, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Всего в 2019 году комфортными станут 37 городских дворов. Кроме них обустроят сквер в микрорайоне Стеклозавод и площадь Славы в микрорайоне ПВЗ.

- Общая сумма, запланированная на ремонт дворов, составит 75,3 млн рублей. Плюс к этому две общественные территории на сумму 80,5 млн рублей. Итого общее финансирование составит 155,8 млн рублей. Это федеральные, республиканские и муниципальные деньги, - рассказала начальник отдела экономического мониторинга комитета городского хозяйства Елена Заяшникова.

Из 37 дворов по пяти будут проводиться конкурсные процедуры, а 33 двора будут финансироваться по порядку субсидирования, так как земельные участки под ними оформлены собственниками, сообщили в администрации Улан-Удэ.
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