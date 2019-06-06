В День России в Чите выступит «Фабрика»

Праздник нашего государства в Забайкалье отметят более 700 мероприятиями



12 июня Забайкальский край отметит День России более 700 мероприятиями. Концерты и митинги, выставки, викторины и соревнования смогут посетить все жители региона.



В Чите День России отпразднуют на 10 площадках. Среди них Дом офицеров Забайкальского края, спортивно-оздоровительный комплекс «Высокогорье», площадь пограничников, парк «Коллективный труд», стадион «Темп», торгово-развлекательный центр «Макси», культурно-досуговые центры «Мир», «Юность» и «Спутник».



Основные мероприятия развернутся на главной площади краевой столицы. В 12:00 часов здесь начнётся праздничный концерт муниципального духового оркестра, в 13:00 – торжественный митинг с участием официальных лиц. В 14:00 часов стартует межрегиональный форум Ассамблеи народов Забайкальского края «Вместе мы – сила!» и праздничная программа «Забайкалье – наш общий дом». В 19:30 читинцев ждёт концертный блок «Россия» в исполнении творческих коллективов Забайкальской краевой филармонии. Настоящим подарком для жителей города станет концерт известной российской эстрадной группы «Фабрика», который начнётся в 22:00. Завершится День России праздничным фейерверком, сообщает пресс-служба Правительства региона.

