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В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на лопнувшем батуте

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на лопнувшем батуте
Происшествия, 
ЧП произошло возле Дома торговли

Сегодня в Улан-Удэ лопнул батут, находящийся рядом со зданием Дома торговли. Инцидент произошёл около часа дня.

По информации «Байкал-Daily», в результате ЧП пострадали пятеро детей, прыгавших на батуте.

Ребятишек сразу госпитализировали в медицинские учреждения. По предварительной информации, у нескольких из детей переломы.

- По предварительным данным, в результате порыва ветра произошло опрокидывание игрового оборудования. На месте работают сотрудники полиции, которые проведут все необходимые проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В настоящее время четверо детей в возрасте от 3 до 7 лет доставлены в медицинское учреждение для установления диагноза.По предварительной информации, у них травмы и ушибы, у одного из ребят – перелом.

В детскую республиканскую клиническую больницу, куда госпитализировали детей, выехал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. Он пообщается с родителями пострадавших детей, а после прокомментирует ситуацию журналистам.

Также прямо с сессии Улан-Удэнского горсовета на место срочно отправились председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасия Кузовлева и председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёва. Ожидается, что вскоре на место ЧП также приедет и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Видео с лопнувшим и перевернувшимся батутом распространяется в социальных сетях. 




«Ужас», «Убедилась в очередной раз что правильно делаю, не пуская сына на такие батуты», «Их вообще запретить нужно! Сколько случаев по всей стране, то унесло ветром, то ещё что-то! Не пускайте своих деток туда! Это самое опасное развлечение», - комментируют улан-удэнцы.

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