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Владелец батута, на котором пострадали дети в Улан-Удэ, задержан

Владелец батута, на котором пострадали дети в Улан-Удэ, задержан
Происшествия, 
Ему уже предъявлено обвинение

Накануне в эфире программы «60 минут» на федеральном канале «Россия 1» рассказали о ЧП с батутом в Улан-Удэ, который произошёл 30 мая днём. В ходе программы ведущие связались с одной из мам пострадавших детей, министром здравоохранения Бурятии. Также в студии приглашённые эксперты обсудили происшествие. 

На передаче задали вопросы по инциденту и Дмитрию Столярову, старшему помощнику руководителя СУ СК России по Бурятии. 

- Для расследования этого преступления была создана следственная группа из 4 следователей, наиболее опытных следователей, которые к настоящему моменту установили, что надувной батут был приобретён владельцем и эксплуатировался с 2013 года. 6 мая текущего года он был установлен на площадке возле одного из торговых центров и открыт для посещения детьми. При этом в ходе осмотра конструкции после происшествия зафиксировано, что батут в нарушение существующих стандартов не был закреплён надлежащим образом к балансирным креплениям, - сообщил он. 

Также Дмитрий Столяров добавил, что в данный момент владелец аттракциона задержан. 

- Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, которое предусматривает ответственность за оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении этого предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу. Именно с таким ходатайством намерено в ближайшее время следствие обратиться в суд. Санкцией инкриминируемой предпринимателю статьи предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере полумиллиона рублей, - продолжил старший помощник руководителя СУ СК России по Бурятии.

При этом он пояснил, что следует понимать: окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по завершении расследования - с учётом степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших малышей. 
 
- Поэтому максимальное наказание может оказаться более суровым. Всё зависит от результатов расследования, - заключил Дмитрий Столяров. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая у Дома торговли от сильного ветра оторвались верёвки, крепящие надувной батут. Он поднялся над землёй и перевернулся. Прыгавшие дети падали головами вниз с высоты нескольких метров. В результате пострадали, по последним данным, шесть детей от 3 до 7 лет, четверо из них в реанимации, одна в травматологии, родители одного ребёнка обратились к врачам только вечером, ему назначено амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

Семьям пяти детей выплатили по 400 тысяч из резервного фонда Бурятии.
ЧП батут
 
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