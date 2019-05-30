Жители Бурятии смогут заглянуть в Госархив

Гости увидят самые древние и особо ценные архивные документы республики
В Государственном архиве Бурятии 31 мая в рамках проекта «Открытый Архив» проводится День открытых дверей для всех желающих.
Гости получат возможность совершить интересные экскурсии по архиву, посетить места хранения документов – архивохранилища, увидеть самые древние и особо ценные архивные документы (самый ранний документ, датированный 1681 г., хранится в фонде Селенгинского Троицкого монастыря, о градостроительстве Верхнеудинска – чертежи и планы старого города XIX-XX вв., чертежи частных домов и т.д.), познакомиться с процессом оцифровки документов и фотографий.
Мероприятие состоится в здании Государственного архива Республики Бурятия по адресу: Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9а. Начало в 10.00.
Вход свободный.
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