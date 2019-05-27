Лучники Бурятии взяли две медали на этапе Кубке мира в Турции

26 мая в Анталье (Турция) завершился третий этап Кубка мира по стрельбе из лука.
Серебряным призёром в командном первенстве стал лучник из Бурятии Эрдэм Ирдынеев. Он завоевал медаль в миксте вместе с лучницей из Ростовской области Еленой Осиповой. В финале российская пара уступила команде Испании – 3:5. Бронзу завоевала команда Турции.
Также бронзовую медаль взяла бурятская лучница Инна Степанова в составе женской сборной России в командном турнире. В сборную, помимо Инны Степановой, вошли Елена Осипова и Саяна Цыремпилова (Забайкальский край). Россиянки в борьбе за бронзу обыграли сборную Испании со счётом 5:4. В финале команда Тайваня оказалась сильнее Мексики.
Мужская сборная России (Эрдем Ирдынеев, Артём Махненко, Бэликто Цынгуев) побороться за медали не сумела, оставшись на восьмом месте.
В личном первенстве бурятские лучники остались без наград. Зато серебро завоевала Саяна Цыремпилова из Забайкальского края, лишь немного уступившая в финале представительнице Китая Чжен Ичай.