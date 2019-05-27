Лучники Бурятии взяли две медали на этапе Кубке мира в Турции

Серебряным призёром в командном первенстве стал лучник из Бурятии Эрдэм Ирдынеев. Он завоевал медаль в миксте вместе с лучницей из Ростовской области Еленой Осиповой. В финале российская пара уступила команде Испании – 3:5. Бронзу завоевала команда Турции.











26 мая в Анталье (Турция) завершился третий этап Кубка мира по стрельбе из лука.Также бронзовую медаль взяла бурятская лучница Инна Степанова в составе женской сборной России в командном турнире. В сборную, помимо Инны Степановой, вошли Елена Осипова и Саяна Цыремпилова (Забайкальский край). Россиянки в борьбе за бронзу обыграли сборную Испании со счётом 5:4. В финале команда Тайваня оказалась сильнее Мексики.Мужская сборная России (Эрдем Ирдынеев, Артём Махненко, Бэликто Цынгуев) побороться за медали не сумела, оставшись на восьмом месте.В личном первенстве бурятские лучники остались без наград. Зато серебро завоевала Саяна Цыремпилова из Забайкальского края, лишь немного уступившая в финале представительнице Китая Чжен Ичай.