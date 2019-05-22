29 медалей выиграл «Чёрный пояс» из Бурятии

Улан-удэнский спортклуб успешно выступил на межрегиональном турнире по Киокусинкай каратэ-до



19 мая в Иркутске прошёл межрегиональный турнир по Киокусинкай каратэ-до «Путь Оямы». Участие в соревнованиях приняли команды Иркутска, Новосибирска и Улан-Удэ.



Спортсменами спортклуба «Чёрный пояс» Бурятской Федерации Кёкусин-кан каратэ-до в упорных боях было завоёвано 29 наград. Среди них 9 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.



Как передаёт слова тренеров команды пресс-служба Минспорта Бурятии, соревнования прошли в тёплой и дружественной атмосфере.



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