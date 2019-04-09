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Хедлайнером «Голоса кочевников» в Бурятии может стать «Мельница»

Хедлайнером «Голоса кочевников» в Бурятии может стать «Мельница»
Общество, 
Переговоры с фолк-рок-группой ещё идут

Как стало известно «Байкал-Daily», хедлайнером фестиваля «Голос кочевников-2019» в Бурятии может стать российская фолк-рок-группа «Мельница».

В пресс-службе Бурятской государственной филармонии информацию подтвердили, уточнив, что переговоры с музыкантами ещё идут.

Уже стартовала продажа билетов. В этом году этно-фестиваль вновь пройдёт в комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат Заиграевского района. Мероприятие пройдёт 12-13 июля.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году хедлайнером был лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов. Рокер выступал на второй день фестиваля и, несмотря на непогоду, послушать его собрались тысячи зрителей. В целом же «Голос кочевников-2018» посетили около 8,5 тысяч зрителей. Выручка от продажи билетов составила 3,4 миллиона рублей.

Справка:

«Мельница» — российская фолк-рок-группа из Москвы. Основана 15 октября 1999 года музыкантами распавшейся группы «Тиль Уленшпигель». Вокалистка, арфистка и основной автор песен — Хелависа.

Популярной группа стала в 2005 году благодаря «Нашему радио» и хит-параду «Чартова дюжина». Поклонники «Мельницы» организовали флешмоб и вывели песню «Ночная кобыла» в лидеры хит-парада. С тех пор «Мельница» — постоянный участник плей-листа «Нашего радио», их песни часто побеждают в хит-парадах.



Голос кочевников
 
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