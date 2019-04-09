Хедлайнером «Голоса кочевников» в Бурятии может стать «Мельница»

Популярной группа стала в 2005 году благодаря «Нашему радио» и хит-параду «Чартова дюжина». Поклонники «Мельницы» организовали флешмоб и вывели песню «Ночная кобыла» в лидеры хит-парада. С тех пор «Мельница» — постоянный участник плей-листа «Нашего радио», их песни часто побеждают в хит-парадах.









