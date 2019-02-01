В программе прозвучат всеми любимые обработки бурятских народных песен, фольклорные произведения, инструментальные композиции
В Бурятской филармонии состоится концерт ДШИ № 7, приуроченный к празднику Белого месяца. Концерт подготовлен отделением бурятских народных инструментов.
Гостей мероприятия ожидают встречи с творческими коллективами: оркестр бурятских народных инструментов «Мэнд Амар», ансамбль «Талын сууряан», ансамбль «Алтан сэргэ», ансамбль «Мунгэн аялга», ансамбль преподавателей отделения, ансамбль «Сибиринка».
В программе прозвучат всеми любимые обработки бурятских народных песен, фольклорные произведения, инструментальные композиции.
- Приходите на концерт, чтобы зарядиться энергией и хорошим настроением, - заключают в пресс-службе филармонии.
В Бурятской филармонии пройдёт концерт к Сагаалгану
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