Жители Сотниково отказываются платить за проезд по новой цене

Зафиксированы первые конфликты жителей пригорода и водителей маршруток
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром жители села Сотниково столкнулись с повышением тарифа на проезд до Улан-Удэ. Вместо прежних 28 рублей им необходимо платить 32.
Ранее сообщалось, что тариф поднимут до 37-ми рублей. Эта новость вызвала волну негодования. Люди организовали сельский сход, на котором потребовали не повышать стоимость проезда до весны. Впрочем, решение схода не имеет юридической силы для перевозчиков.
Сегодня утром жители пригорода массово отказывались платить по выросшей цене. По этой причине в автобусах вспыхивали конфликты с водителями.
- У меня дочь ехала в колледж. Отдала 28 рублей, водитель дико на неё орал, - поделилась местная жительница.
- Я оплатила 28. Водитель с кондуктором-супругой истошно орали, что им к чёрту ваш сход, ваш глава, что у них «всё схвачено, договорено и так далее». Жаль, что телефон разряженный был, не успела снять на видео, - рассказывает другая пассажирка.
В мессенджерах жители Сотниково обсуждают идею, чтобы платить по старой цене и впредь, несмотря на возмущения водителей.
«Короче, большинство 28 рублей заранее подготавливают и выходят», «Это лучше митинга будет. Платим все по 28», «Давайте платить тупо по старой цене, а на их возмущения также чихать, как они, и всё», - договариваются между собой сельчане.
Также жители обсуждают идею и вовсе отказаться от услуг перевозчиков, добираясь на попутной машине до ближайшей от Сотникова остановки в городе – «Бурвод».
«А если просто не ездить на автобусах? Договоритесь со знакомыми и соседями на машинах. Может будут подвозить до Бурвода», «Если у них количество народа спадёт - может они поймут», - обсуждают граждане.
Чем закончится эта затея, пока неизвестно. Ранее в минтрансе Бурятии заявляли, что не могут повлиять на стоимость проезда, поскольку перевозчик работает по нерегулируемому маршруту и сам устанавливает цена за проезд. Но также были даны обещания добавить два больших автобуса и сократить интервал движения.
Жители Сотниково отказываются платить за проезд по новой цене
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