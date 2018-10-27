Сотниково «бунтует» против повышения тарифа на проезд (видео)

Как сообщал «Байкал-Dailу», с 29 октября было обещано увеличение тарифа на проезд в маршрутках №№ 129 и 177 от Улан-Удэ до пригородного Сотниково. Цена резко вырастет с нынешних 28-ми сразу до 37 рублей. В минтрансе Бурятии уже пояснили, что повлиять на ситуацию невозможно – перевозками занимаются частники, которые работают по нерегулируемому тарифу. Местные жители практически все работают в Улан-Удэ, каждый день они сталкиваются с острой нехваткой маршруток, утром и вечером едут в переполненных автобусах, буквально «сражаясь» друг с другом на остановках. Потому новость о повышении стоимости проезда вызвала шквал возмущения - люди собирали подписи против повышения тарифа, посвящали грядущему подорожанию стихотворения, а в пятницу устроили сельский сход.
Накануне актовый зал Сотниковской школы не смог вместить всех желающих. Собрание шло почти 2 часа, местные жители не сдерживали эмоций.
- На протяжении месяца я не могу сесть в маршрутку. Промежуток между ними очень большой. Ехать невозможно. За что мы должны платить 37 рублей? В Сотниково живут миллионеры? - возмутилась местная жительница.
Граждане вспомнили прошлое повышение тарифа в 2016 году. Тогда стоимость проезда выросла с 25 до 28 рублей. Три года назад люди негодовали, считая это повышение крайне высоким. Того, что теперь тариф повысится сразу на 9 рублей, они явно не ожидали. Обещания, которые давали перевозчики в прошлый раз, выполнены не были.
- В прошлый раз, когда у 129 маршрута возникал вопрос о повышении цены до 28 рублей, также стоял бунт. Ответственный маршрутчик обещал нам всем, что за 28 рублей нас всех сидя повезут. С тех пор ни одного дня я сидя не проехал. Дверь открывается - мы падаем. Вопрос о поднятии тарифа вообще не может стоять, - заявил местный житель.
Из зала периодически доносились возгласы, вроде «Долой 129-й маршрут!»:
- Мы живём на Птицефабрике. Вообще невозможно уехать. Двое детей едут в школу, один в первую смену, другой во вторую. Это 200 рублей в день. Зарплаты у нас всех низкие. Цены на продукты растут каждый день. Зачем он нужен, этот 129 маршрут?!
- Должны быть большие маршрутки, чтобы было где сидеть!
- Пенсию не добавляют, проезд в маршрутках увеличивают! - особенно возмущались пожилые граждане.
- Должны быть большие маршрутки, чтобы было где сидеть!
- Пенсию не добавляют, проезд в маршрутках увеличивают! - особенно возмущались пожилые граждане.
Люди пытаются решить проблему 129-го маршрута уже несколько лет. За это время поступало множество предложений, к примеру, протянуть маршрут №2 для пригорода, но для водителей 129 маршрута это невыгодно, и они против такой конкуренции. В итоге людей много, а маршрутов мало.
- Мы добивались, чтобы по Верхней Садовой ходила маршрутка. Транспорт ходил от силы 3 месяца. За это время как нас только не оскорбляли. Водители не смотрели, дети перед ними или пенсионеры. Меня лично материли. Мы ездим в маршрутках, как «кильки». Водители отказываются возить местных жителей за 28 рублей, - сообщила пенсионерка.
Собрание закончилось решением не поднимать тариф на маршрутах. Однако ответственный маршрутчик не согласился с решением местных жителей. Поднимут всё-таки цену на проезд или нет, пока неизвестно. Остаётся только ждать.