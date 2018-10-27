Сотниково «бунтует» против повышения тарифа на проезд (видео)



Граждане вспомнили прошлое Граждане вспомнили прошлое повышение тарифа в 2016 году . Тогда стоимость проезда выросла с 25 до 28 рублей. Три года назад люди негодовали, считая это повышение крайне высоким. Того, что теперь тариф повысится сразу на 9 рублей, они явно не ожидали. Обещания, которые давали перевозчики в прошлый раз, выполнены не были.



- В прошлый раз, когда у 129 маршрута возникал вопрос о повышении цены до 28 рублей, также стоял бунт. Ответственный маршрутчик обещал нам всем, что за 28 рублей нас всех сидя повезут. С тех пор ни одного дня я сидя не проехал. Дверь открывается - мы падаем. Вопрос о поднятии тарифа вообще не может стоять, - заявил местный житель.



Из зала периодически доносились возгласы, вроде «Долой 129-й маршрут!»:





- Мы живём на Птицефабрике. Вообще невозможно уехать. Двое детей едут в школу, один в первую смену, другой во вторую. Это 200 рублей в день. Зарплаты у нас всех низкие. Цены на продукты растут каждый день. Зачем он нужен, этот 129 маршрут?!



- Должны быть большие маршрутки, чтобы было где сидеть!



- Пенсию не добавляют, проезд в маршрутках увеличивают! - особенно возмущались пожилые граждане.



Люди пытаются решить проблему 129-го маршрута уже несколько лет. За это время поступало множество предложений, к примеру, протянуть маршрут №2 для пригорода, но для водителей 129 маршрута это невыгодно, и они против такой конкуренции. В итоге людей много, а маршрутов мало.



- Мы добивались, чтобы по Верхней Садовой ходила маршрутка. Транспорт ходил от силы 3 месяца. За это время как нас только не оскорбляли. Водители не смотрели, дети перед ними или пенсионеры. Меня лично материли. Мы ездим в маршрутках, как «кильки». Водители отказываются возить местных жителей за 28 рублей, - сообщила пенсионерка.



Собрание закончилось решением не поднимать тариф на маршрутах. Однако ответственный маршрутчик не согласился с решением местных жителей. Поднимут всё-таки цену на проезд или нет, пока неизвестно. Остаётся только ждать.

Накануне актовый зал Сотниковской школы не смог вместить всех желающих. Собрание шло почти 2 часа, местные жители не сдерживали эмоций.- На протяжении месяца я не могу сесть в маршрутку. Промежуток между ними очень большой. Ехать невозможно. За что мы должны платить 37 рублей? В Сотниково живут миллионеры? - возмутилась местная жительница.