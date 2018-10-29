Жителям Сотниково подняли цену на проезд до 32 рублей

Сегодня утром жители пригородного посёлка Сотниково столкнулись с повышением тарифа на проезд. Вместо прежних 28 рублей пассажирам, следующим в город, приходится платить 32 рубля.
Перевозчики сделали лишь небольшую уступку для жителей. Как сообщал «Байкал-Daily», изначально повышение тарифа планировалось сразу на 9 рублей – до 37-ми. Это вызвало волну протеста в Сотниково, где практически все жители работают в Улан-Удэ. В пятницу вечером состоялся 2-часовой сельский сход, на котором жители приняли решение не повышать цену на проезд. Впрочем, решение сельского схода перевозчик выполнять не обязан. Власти также не могут повлиять на ситуацию, так как перевозки по маршруту Улан-Удэ – Сотниково отданы частникам, работающим по нерегулируемому тарифу.
- Не услышали граждан, - констатирует сегодня решение перевозчика уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
«Им (перевозчикам) пофиг на сход», «Смысл был с ними о чем-то договариваться, наглости их нет предела», - возмущаются сами жители в соцсетях.
Юлия Жамбалова заявила, что необходимо введение здесь второго маршрута для создании конкуренции.
В минтрансе ранее сообщили, что после повышения тарифа на линии появится два больших автобуса и сократится интервал движения.