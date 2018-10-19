Школьники из Петербурга посетили музей Улан-Удэ (видео)

Для них провели экскурсию







Ребятам из Санкт-Петербурга провели экскурсию в музее истории Улан-Удэ. Школьники приехали в Бурятию по национальной программе развития детского туризма «Моя Россия». Их родители оплатили только стоимость проезда, вся же туристическая программа и проживание были за счёт минкульта России.





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Ученики с удовольствием посмотрели на экспонаты, послушали экскурсовода, который рассказал им об истории столицы Бурятии, познакомились с котом Самуэлем. Также дети приняли участие в играх, в квесте.









