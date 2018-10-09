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Школьников Улан-Удэ приглашают на занятия по культуре бурят

Школьников Улан-Удэ приглашают на занятия по культуре бурят
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Уроки проводятся в Центре чтения юношества имени Батожабая

Первое занятие из цикла «Быт и культура бурят» центра бурятского языка и культуры «Эдирушуул» посвящено национальному жилищу – юрте.

На занятии дети узнают о том каких видов бывают юрты, об их внутреннем устройстве и убранстве. Также в ходе урока будет проведён тематический мастер-класс «Юрта».

Мероприятие рассчитано для учащихся 1-4 классов. Занятие проводится в Центре чтения юношества имени Батожабая по вторникам с 10.00 до 18.00.

Также центр бурятского языка и культуры приглашает школьников на бесплатное занятие «Языки мира».

На уроке расскажут о многообразии и ценности языков мира и проблеме их исчезновения.

Во время занятия дети узнают зачем, помимо общения, нужно учить языки, как они связаны между собой, как они влияют на наше мышление и эмоции, как исчезают и возрождаются. В игровой форме дети узнают о заимствованиях и фонетических особенностях языков мира.

Мероприятие рассчитано для учащихся 4-8 классов. Проводится по понедельникам с 10.00 до 18.00 в Центре чтения юношества им. Д.Батожабая.
Здесь проводятся и занятия по рисованию «Минии зураг», курсы бурятского языка для начинающих, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Справка:

«Эдирушуул» («молодёжь» в переводе с бурятского языка) – это новое пространство в Центре чтения юношества имени Батожабая, где будут проходить мероприятия для детей и молодёжи, объединенные общей тематикой – бурятская культура и язык. Здесь будут проходить занятия, игры, лекции, мастер-классы, встречи с авторами и представителями культуры.


Цель проекта — пробудить интерес читателей библиотеки к изучению бурятского языка и культуры. Через литературу, музыку, искусство, традиции, письмо, через игры и активности, через беседы и размышления о прошлом и будущем бурятской культуры.

Центр создан при поддержке администрации главы республики. 
школьники
 
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