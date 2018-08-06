Мамы Улан-Удэ записали кавер клипа «Цвет настроения синий»

Мамы Улан-Удэ, чьи дети не могут попасть в детский сад, записали свою версию клипа Киркорова «Цвет настроения синий». В начале видео показывают, как мальчик через решётку смотрит за играющими ребятами в детском саду. Мама объясняет ребёнку, что он тоже сможет пойти в сад, но не сейчас. Через 2 года родительница приходит в комитет по образованию, где ей показывают, что её очередь ещё не подошла и случилась ошибка. Во время этого в песне звучат слова:
Очередь бесконечна, но в ус не дует комитет беспечно
Детство так быстротечно, но дома с мамой оно длится вечность
Кто в сад попадёт нам очень трудно предсказать
Зачислят кого на картах можно лишь гадать
Как так проходят люди через ад
Ждут напрасно детский сад.
На видео показывают, как дети ходят на работу с мамами – стоят за прилавками магазинов, подметают дворы, продают квас.
Затем мама отвела своего повзрослевшего сына в школу. В клипе видно, как мальчик идёт к матери с аттестатом, а она показывает ему путёвку в детский сад. Парень, придя в сад начинает играть с другими детьми. Но тут в дверь стучит представитель военкомата и вручает ему повестку.
Как сообщал «Байкал-Daily», это уже не первое видео, которым родительницы пытаются привлечь внимание к проблеме. Недавно мамы Улан-Удэ «поклялись» комитету по образованию не рожать детей, чтобы «не создавать дополнительных проблем».
Кроме того, 5 августа родительницы вновь вышли на митинг «Недоступность детских садов в Улан-Удэ» в парк «Юбилейный». Присоединиться к акции протеста они призывали всех желающих.
В Бурятии уже снимали свою версию клипа «Цвет настроения синий». В ролике девушка закатывает скандал своему парню в парике, как у Киркорова, по поводу того, что он «сидит дома, ничего не делает», и уходит от него. Огорчённый парень зовёт приятеля обсудить проблему и вместе с ним пьёт спиртные напитки.
В свою очередь оригинальный клип звезды российской эстрады Филиппа Киркорова очень быстро стал вирусным и набрал более 35 миллионов просмотров. Он был снят в апреле. В ролике засветились известные шоумены, певцы, продюсеры: Ольга Бузова, Яна Рудковская, Тимати, Григорий Лепс, Николай Басков, Иван Ургант, а также рэпер Гнойный, видеоблогер Амиран Сардаров.