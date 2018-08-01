Мамы Улан-Удэ «поклялись» комитету по образованию не рожать детей

Награды офицерскому и рядовому составу росгвардейцев вручил начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов

Родители необычным образом напомнили о проблеме дефицита мест в детсадах. ВИДЕО

Также под угрозой подтопления могут оказаться соседние регионы