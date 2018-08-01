Мамы Улан-Удэ «поклялись» комитету по образованию не рожать детей

Мамы Улан-Удэ «дали клятву» комитету по образованию города, чтобы «не создавать дополнительных проблем». Вероятно, таким образом они решили ответить на высказывание заместителя министра образования и науки Бурятии Валерия Позднякова, который в понедельник на брифинге пообещал сложить полномочия, если в августе не заработает новая система учёта очереди в детские сады города.
«Мы, родители детей, не получившие путёвки по достижению 3-летнего возраста, тожественно клянёмся:
- не рожать детей с января по май, чтобы не создавать дополнительные проблемы занятому комитету по образованию дополнительных хлопот;
- создать семейную группу на общественных началах, если хватит денег и терпения;
- никогда и нигде не кричать о правах своего ребёнка на дошкольное образование, прописок в законе, чтобы не выглядеть «белой вороной» на фоне остальных;
- ходить на работу и работать с ребёнком до школы, чтобы исправно пополнять казну нашего города;
- не требовать строительства новых садов, чтобы было место для новых торговых центров и многоэтажек;
- водить детей в частные детские сады и сесть на безбелковую диету;
- принимать на веру причину сдвига очереди назад как сбой в системе;
- не требовать понятной и прозрачной системы распределения путёвок. Мы ведь в этом ничего не понимаем.
- быть благодарными за группы кратковременного пребывания. Ведь за 4 часа в день ребёнок многому может научиться, - говорят на видео мамы.
Ролик родители записали возле крыльца администрации Советского района, где находится комитет по образованию города.
Запись ими опубликована в тот же день, после заявления Позднякова.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии дала сбой система учёта очередей в детские сады. Из-за этого некоторые дошколята сдвинулись вниз по очереди. Однако, по словам зампредседателя комитета по образованию Улан-Удэ Любови Цепковой, с заявлениями о таком перемещении в министерство обратились лишь шестеро родителей.
Новая система учёта должна заработать до конца августа. По заявлениям представителей минобраза, она обеспечит прозрачность очереди, а также облегчит работу работникам министерства.
Как сообщал «Байкал-Daily», родительницы уже привлекали внимание к насущной для них проблеме, выходя на мирную акцию протеста на площади Советов. Также запланирован очередной митинг, который пройдёт 5 августа в парке «Юбилейный». /news/16/324369/
- не рожать детей с января по май, чтобы не создавать дополнительные проблемы занятому комитету по образованию дополнительных хлопот;
- создать семейную группу на общественных началах, если хватит денег и терпения;
- никогда и нигде не кричать о правах своего ребёнка на дошкольное образование, прописок в законе, чтобы не выглядеть «белой вороной» на фоне остальных;
- ходить на работу и работать с ребёнком до школы, чтобы исправно пополнять казну нашего города;
- не требовать строительства новых садов, чтобы было место для новых торговых центров и многоэтажек;
- водить детей в частные детские сады и сесть на безбелковую диету;
- принимать на веру причину сдвига очереди назад как сбой в системе;
- не требовать понятной и прозрачной системы распределения путёвок. Мы ведь в этом ничего не понимаем.
- быть благодарными за группы кратковременного пребывания. Ведь за 4 часа в день ребёнок многому может научиться, - говорят на видео мамы.
Ролик родители записали возле крыльца администрации Советского района, где находится комитет по образованию города.
Запись ими опубликована в тот же день, после заявления Позднякова.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии дала сбой система учёта очередей в детские сады. Из-за этого некоторые дошколята сдвинулись вниз по очереди. Однако, по словам зампредседателя комитета по образованию Улан-Удэ Любови Цепковой, с заявлениями о таком перемещении в министерство обратились лишь шестеро родителей.
Новая система учёта должна заработать до конца августа. По заявлениям представителей минобраза, она обеспечит прозрачность очереди, а также облегчит работу работникам министерства.
Как сообщал «Байкал-Daily», родительницы уже привлекали внимание к насущной для них проблеме, выходя на мирную акцию протеста на площади Советов. Также запланирован очередной митинг, который пройдёт 5 августа в парке «Юбилейный». /news/16/324369/