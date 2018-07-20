На фасаде общежития в Улан-Удэ появится портрет Юрия Власко

Читают сейчас

Байкальский социальный форум пройдёт в Улан-Удэ Общество, Для родителей детей-инвалидов и специалистов будут организованы различные мероприятия

В Агинском Бурятском округе пройдёт борцовский турнир Общество, Соревнования будут организованы в начале августа в селе Алханай

Всероссийские соревнования легкоатлетов пройдут в Иркутске Общество, На состязания приедут спортсмены из различных регионов России