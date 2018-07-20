На фасаде общежития в Улан-Удэ появится портрет Юрия Власко

Огромный портрет борца Юрия Власко появится на фасаде общежития Республиканского многоуровневого колледжа, который находится на ПВЗ в Улан-Удэ. С инициативой выступила официальная группа «Вконтакте» борца Александра Богомоева.
- Инициативу поддержала администрация колледжа, стрит-арт художники из региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры и спортивное сообщество, - сообщают организаторы.
Художники нарисуют портрет бесплатно.
В группе Александра Богомоева открыт сбор на приобретение профессиональной аэрозольной краски и дополнительных материалов. Необходимо собрать 30 тысяч рублей. Сбор будет идти до 25 июля. Реквизиты и отчёт по поступлениям по ссылке - https://vk.com/topic-75286222_38859590
Скоро будет год, как погиб 20-летний талантливый бурятский борец, двукратный победитель первенства Европы Юрий Власко: его убили 29 июля 2017 года на берегу Байкала в Гремячинске. Здесь Юрий отдыхал с друзьями, в том числе борцами из других регионов, после международного турнира на призы Бориса Будаева. Пока спортсмены спали в палатках, их приятели вступили в конфликт с группой молодых людей. Юрия разбудили, а позже на берегу произошла драка. Во время неё на борца внезапно напали двое противников. Один из них без какого-либо повода сразу ударил спортсмена ножом в грудь, а второй добивал Власко металлическим прутом по голове.
Убийство Юрия шокировало не только всю Бурятию, но и спортивное сообщество страны. Тем летом юниорская сборная России, членом которой был Власко, посвятила свои 6 медалей первенства мира по вольной борьбе памяти Юры. Федерация спортивной борьбы России во главе с президентом и главным тренером сборной потребовали максимального наказания убийцам.
Недавно уголовное дело об убийстве Власко было передано в суд. На скамье подсудимых окажутся три человека: двое обвиняются в самом убийстве, третий – в пособничестве (он открыл огонь из травматического пистолета во время драки, не пуская друзей Юры помочь ему).
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