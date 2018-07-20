Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Июля

19 Июля

Популярное

На фасаде общежития в Улан-Удэ появится портрет Юрия Власко

На фасаде общежития в Улан-Удэ появится портрет Юрия Власко
Общество, 
Большой портрет выполнят художники стрит-арта

Огромный портрет борца Юрия Власко появится на фасаде общежития Республиканского многоуровневого колледжа, который находится на ПВЗ в Улан-Удэ. С инициативой выступила официальная группа «Вконтакте» борца Александра Богомоева.

- Инициативу поддержала администрация колледжа, стрит-арт художники из региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры и спортивное сообщество, - сообщают организаторы.

Художники нарисуют портрет бесплатно.

В группе Александра Богомоева открыт сбор на приобретение профессиональной аэрозольной краски и дополнительных материалов. Необходимо собрать 30 тысяч рублей. Сбор будет идти до 25 июля. Реквизиты и отчёт по поступлениям по ссылке - https://vk.com/topic-75286222_38859590




Скоро будет год, как погиб 20-летний талантливый бурятский борец, двукратный победитель первенства Европы Юрий Власко: его убили 29 июля 2017 года на берегу Байкала в Гремячинске. Здесь Юрий отдыхал с друзьями, в том числе борцами из других регионов, после международного турнира на призы Бориса Будаева. Пока спортсмены спали в палатках, их приятели вступили в конфликт с группой молодых людей. Юрия разбудили, а позже на берегу произошла драка. Во время неё на борца внезапно напали двое противников. Один из них без какого-либо повода сразу ударил спортсмена ножом в грудь, а второй добивал Власко металлическим прутом по голове.

Убийство Юрия шокировало не только всю Бурятию, но и спортивное сообщество страны. Тем летом юниорская сборная России, членом которой был Власко, посвятила свои 6 медалей первенства мира по вольной борьбе памяти Юры. Федерация спортивной борьбы России во главе с президентом и главным тренером сборной потребовали максимального наказания убийцам.

Недавно уголовное дело об убийстве Власко было передано в суд. На скамье подсудимых окажутся три человека: двое обвиняются в самом убийстве, третий – в пособничестве (он открыл огонь из травматического пистолета во время драки, не пуская друзей Юры помочь ему).

Читайте также:

Обвиняемые в убийстве Юрия Власко предстанут перед судом

Подозреваемые в убийстве Юрия Власко требуют отпустить их на свободу


Жители Бурятии озаботят Путина расследованием убийства Юрия Власко     

«Набросились и запинывали»: В Сети появилось видео, как убивали Юрия Власко (18+)         

В интернете появилось второе видео убийства Юрия Власко         

Гибель Юрия Власко: Трагедия, пошатнувшая Бурятию и разрушенные мечты об Олимпиаде         

С Юрием Власко простились на его Родине (видео)         

Свидетель: Убийцы Юрия Власко - люди авторитетные и опасные (видео)         

Легендарный тренер Фёдор Махутов скончался на сборах к первенству мира         

Опубликовано последнее интервью убитого борца Юрия Власко (видео) 



Юрий Власко спорт вольная борьба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за ливней введён режим повышенной готовности
В Улан-Удэ из-за ливней введён режим повышенной готовности
Общество, 20.07.2018
В эти выходные ожидаются сильные дожди
Турнир по футболу памяти Льва Перминова проведут в Иркутске
Общество, 20.07.2018
Участие примут любительские и трудовые коллективы
Улан-удэнцы заявляют, что засняли в магазине призрак (видео)
Улан-удэнцы заявляют, что засняли в магазине призрак (видео)
Общество, 20.07.2018
При увеличении кадров исследователи разглядели лицо
Байкальский социальный форум пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 20.07.2018
Для родителей детей-инвалидов и специалистов будут организованы различные мероприятия
В Агинском Бурятском округе пройдёт борцовский турнир
Общество, 20.07.2018
Соревнования будут организованы в начале августа в селе Алханай
На фасаде общежития в Улан-Удэ появится портрет Юрия Власко
На фасаде общежития в Улан-Удэ появится портрет Юрия Власко
Общество, 20.07.2018
Большой портрет выполнят художники стрит-арта
В Иркутске картофельное поле закрыли на карантин
В Иркутске картофельное поле закрыли на карантин
Общество, 20.07.2018
На участке найдена золотистая картофельная нематода
В Бурятии переселили более ста БАМовцев
В Бурятии переселили более ста БАМовцев
Общество, 20.07.2018
На переселение выделили 346,5 млн рублей
Всероссийские соревнования легкоатлетов пройдут в Иркутске
Общество, 20.07.2018
На состязания приедут спортсмены из различных регионов России
Немецкая организация соберёт на Байкале волонтёров
Немецкая организация соберёт на Байкале волонтёров
Общество, 20.07.2018
На Байкале пройдёт международная программа для волонтёров
143 гаража снесут в Иркутске
143 гаража снесут в Иркутске
Общество, 20.07.2018
Их место займут проезды и опоры освещения
Из больницы Улан-Удэ эвакуировали персонал
Из больницы Улан-Удэ эвакуировали персонал
Общество, 20.07.2018
По легенде возгорание произошло в терапевтическом корпусе
«Читаэнергосбыт» незаконно отключил свет у жителя Бурятии
«Читаэнергосбыт» незаконно отключил свет у жителя Бурятии
Общество, 20.07.2018
Мужчине отключили свет, хотя он погасил задолженность в срок
Глава буддистов России вручил грамоту военному комиссару Бурятии
Глава буддистов России вручил грамоту военному комиссару Бурятии
Общество, 20.07.2018
Данные помогут решить вопрос о промысле эндемика
Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев и военный комиссар обсудили на встрече различные вопросы
На Байкале обустроили тропу от Больших Котов до Большого Голоустного
На Байкале обустроили тропу от Больших Котов до Большого Голоустного
Общество, 20.07.2018
Волонтёры завершили проект «В таёжный край Прибайкалья»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^