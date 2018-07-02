Обвиняемые в убийстве Юрия Власко предстанут перед судом





Следственный отдел по Прибайкальскому району окончил расследование уголовного дела об убийстве известного борца, двукратного победителя первенства Европы Юрия Власко на берегу Байкала. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.29 июля 2017 года около 5 часов борец, отдыхавший после турнира на побережье Байкала возле села Горячинск, по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. Во время переговоров произошла массовая драка, и на борца внезапно напали двое противников. Один из них без какого-либо повода сразу ударил спортсмена ножом в грудь, а второй затем нанёс множество ударов металлическим прутом по голове.Нападавшие вместе с другими своими приятелями скрылись с места происшествия.На начальных этапах расследования были задержаны двое подозреваемых, 29 и 33 лет. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений.Позже был задержан ещё один участник конфликта – 32-летний приятель обвиняемых молодых людей. Он, по данным следствия, во время убийства спортсмена открыл прицельный огонь из своего травматического пистолета по находившимся на месте происшествия людям, а затем угрожал оружием двум сотрудникам полиции, которые пытались задержать его.Ему предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве, а также в применении насилия к представителю власти.- В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.Юрий Власко - двукратный победитель первенства Европы (2015, 2016 гг.), победитель межконтинентального Кубка «Алроса», обладатель Кубка России, чемпион международных турниров в Иране, Турции, турнира на призы главы Бурятии и многих других. Выступал в весовой категории до 96 кг. Руководство Федерации спортивной борьбы России считало Юрия Власко олимпийской надеждой страны, а сам он планировал покорить Олимпийские игры. Ему было всего 20 лет.