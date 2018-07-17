Бурятия молилась за нисхождение Будды Грядущего (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В дацанах Бурятии прошёл один из крупнейших буддийских праздников – Майдари хурал. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Иволгинского дацана



С 15 по 17 июля в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходит Майдари хурал. Это один из главных буддийских праздников, он посвящён скорейшему нисхождению Будды грядущего Майдари.



- Согласно учению Махаяны, Будда Майтрея пребывает в обители Тушита, проповедует там Учение небожителям в ожидании времени, когда сможет снизойти на Землю. Это время наступит, когда продолжительность жизни людей на Земле достигнет 10-20 лет, а при Будде Майтреи увеличится до 84 000 лет. Как сказано в сутрах Махаяны, Будда Шакьямуни перед тем, как переродиться на Земле, также был воплощён в обители Тушита, - поясняют в Буддийской Сангхе России.



Из главных храмов каждого дацана (обычно это Цогчен дуган) вынесли статую Майдари Будды. Её водрузили во дворец, располагающейся на колеснице, в упряжке которой находился деревянный конь зелёного цвета. В некоторых дацанах Сангхи России, к примеру, в Цугольском и Узонском (оба находятся в Забайкальском крае), вместо зелёного коня дворец Матрейи везёт белый слон.



В это время в главном храме дацана ламы начитывали священную сутру «Поклонение и подношение Будде Майтрее». Затем ламы во главе с Пандито Хамбо Ламой в Иволгинском дацане и настоятелями в других дацанах, звеня колокольчиками под аккомпанемент других религиозных музыкальных инструментов, вышли из главного дугана дацана. Вместе с верующими все совершили Гороо, ритуальный обход буддийского монастыря. При этом ламы начитывали мантры и молили Будду Майдари о скорейшем рождении в мире людей. Церемония называется «Круговращение Майтреи».



16 июля был открыт доступ к Нетленному телу Пандито Хамбы Ламы Даши Доржи Итигэлову. Ему поклонились тысячи верующих.



17 июля ламы дацанов читают молебен, посвящённый защитникам Сахюсанам своих дацанов.



В честь праздника и хурала прошли спортивные соревнования в Иволгинском дацане и в Кяхтинском дацане «Балдан Брэйбун» по национальной борьбе, стрельбе из бурятского лука и конных скачках на лошадях бурятской породы.



