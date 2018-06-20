В Бурятии полицейские станцевали ёхор

Они исполнили танец на берегу озера Байкал



В рамках проекта «Бурятия – территория дружбы» полицейские МО МВД России «Северобайкальский» станцевали ёхор на берегу Байкала.



Исполнили танец стражи порядка, а также их родственники и друзья. Некоторые участники были одеты в бурятскую национальную одежду.



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