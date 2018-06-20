Они исполнили танец на берегу озера Байкал
В рамках проекта «Бурятия – территория дружбы» полицейские МО МВД России «Северобайкальский» станцевали ёхор на берегу Байкала.
Исполнили танец стражи порядка, а также их родственники и друзья. Некоторые участники были одеты в бурятскую национальную одежду.
В Бурятии полицейские станцевали ёхор
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