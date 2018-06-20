Сборная России обыграла Египет на ЧМ-2018 по футболу



Первый в гол в свои ворота забил защитник египтян Ахмеда Фатхи на 47 минуте. На 59 минуте мяч забил полузащитник Денис Черышев, через полторы минуты голом отличился нападающий Артём Дзюба. На 73 минуте встречи в ворота российской команды был назначен пенальти, который реализовал нападающий сборной Египта Мохаммед Салах.



Россия впервые за последние 32 года вышла в плей-офф мирового первенства.





Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июня сборная России разгромила Саудовскую Аравию, выиграв всухую со счётом 5:0.



Теперь российской команде ещё предстоит игра со сборной Уругвая. Матч пройдет 25 июня в Самаре. Первый матч в плей-офф российские футболисты сыграют с соперниками из группы В, где играют Испания, Португалия, Иран и Марокко.



Чемпионат мира продлится до 15 июля.









Сборная России одержала победу в игре с командой из Египта на Чемпионате мира-2018. Матч состоялся 19 июня в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:1.