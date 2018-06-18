«Шквал эмоций и истерия»: Улан-удэнец рассказал о ЧМ по футболу

















Молодой человек решил пойти на матч, представляя на стадионе не только многонациональную страну, но и родную республику, город. Для этого он нашёл мастера и с её помощью сшил необычную национальную рубашку с бурятскими узорами и соёмбо. Молодой человек решил пойти на матч, представляя на стадионе не только многонациональную страну, но и родную республику, город. Для этого он нашёл мастера и с её помощью сшил необычную национальную рубашку с бурятскими узорами и соёмбо.













- Итак, день матча. Мы добирались до стадиона Лужники от станции метро «Университет», и я уже по пути ловил взгляды, любопытные - от иностранцев - и одобряющие - от россиян, а также возгласы поддержки. Дорога на стадион напоминала дорогу в третий Рим: огромное количество людей, организованные и самостоятельные группы туристов со всех уголков мира, океан цветов из флагов разных государств. Там были и флаги, которые я не распознал, - делится восторженными впечатлениями Евгений. - Итак, день матча. Мы добирались до стадиона Лужники от станции метро «Университет», и я уже по пути ловил взгляды, любопытные - от иностранцев - и одобряющие - от россиян, а также возгласы поддержки. Дорога на стадион напоминала дорогу в третий Рим: огромное количество людей, организованные и самостоятельные группы туристов со всех уголков мира, океан цветов из флагов разных государств. Там были и флаги, которые я не распознал, - делится восторженными впечатлениями Евгений.

















Здесь были представлены и флаги российских городов. Больше всего врезалось в память Евгению перед матчем – это то, что он видел многочисленных фанатов со всех уголков земли в причудливых костюмах: «вождей майя», гусаров в обтягивающих трико, мексиканцев в сомбреро, «арабских шейхов», «египетских фараонов», «африканских вождей», иркутян в косоворотке и кокошнике и других. На память от этого дня остались многочисленные селфи, говорит он.



- И во всей этой предматчевой суматохе и ажиотаже - порядок и организованность. Я был на многих стадионах и десятках матчей разного уровня, но перед этим матчем всё было идеально. Турникеты, досмотры безопасности, проход на трибуну - всё разумно: не будничным шагом, конечно, но и без толкучки и пробок, - удивляется уроженец Бурятии. Здесь были представлены и флаги российских городов. Больше всего врезалось в память Евгению перед матчем – это то, что он видел многочисленных фанатов со всех уголков земли в причудливых костюмах: «вождей майя», гусаров в обтягивающих трико, мексиканцев в сомбреро, «арабских шейхов», «египетских фараонов», «африканских вождей», иркутян в косоворотке и кокошнике и других. На память от этого дня остались многочисленные селфи, говорит он.- И во всей этой предматчевой суматохе и ажиотаже - порядок и организованность. Я был на многих стадионах и десятках матчей разного уровня, но перед этим матчем всё было идеально. Турникеты, досмотры безопасности, проход на трибуну - всё разумно: не будничным шагом, конечно, но и без толкучки и пробок, - удивляется уроженец Бурятии.

















Церемония открытия была не менее впечатляющей: здесь пели «Калинку-Малинку», арабскую песню, а также свои композиции исполнил в «Лужниках» мировая звезда Робби Уильямс. Во время же игры на трибунах творилось невообразимое - после каждого гола россиян их болельщики просто ликовали.



- Четвёртый гол. Шквал эмоций, истерия, танцы, голос сел. Занавес. А затем Саша Головин в своём стиле! ЦСКА! Россия. Эмоций нет. Безумие на трибунах. Голоса нет. Жена в моем гриме на носу и губах. Свисток. Молодцы, - рассказывает эмоционально Евгений. Церемония открытия была не менее впечатляющей: здесь пели «Калинку-Малинку», арабскую песню, а также свои композиции исполнил в «Лужниках» мировая звезда Робби Уильямс. Во время же игры на трибунах творилось невообразимое - после каждого гола россиян их болельщики просто ликовали.- Четвёртый гол. Шквал эмоций, истерия, танцы, голос сел. Занавес. А затем Саша Головин в своём стиле! ЦСКА! Россия. Эмоций нет. Безумие на трибунах. Голоса нет. Жена в моем гриме на носу и губах. Свисток. Молодцы, - рассказывает эмоционально Евгений.













Выход со стадиона был спокойным и организованным. Как он пояснил, всё было дружелюбно и мирно, и «все люди были просто счастливы». Выход со стадиона был спокойным и организованным. Как он пояснил, всё было дружелюбно и мирно, и «все люди были просто счастливы».

















Следующий матч сборной России состоится уже завтра, 19 июня. Россияне сыграют против команды Египта в Санкт-Петербурге. Начало в 21.00 по московскому времени.



