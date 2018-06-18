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«Шквал эмоций и истерия»: Улан-удэнец рассказал о ЧМ по футболу

«Шквал эмоций и истерия»: Улан-удэнец рассказал о ЧМ по футболу
Общество,  Фото:Евгений Прокосов
О том, как он попал на чемпионат мира, и что творилось в первый день в «Лужниках», рассказал уроженец Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июня сборная России одержала победу над командой Саудовской Аравии с внушительным счётом 5:0. Это был первый матч чемпионата мира по футболу, прошедший в «Лужниках» в Москве. Своими впечатлениями и эмоциями от открытия грандиозных соревнований, игры на завтрашний день уже поделился с «Байкал-Dailу» улан-удэнец Андрей. Он рассказал о том, что в тот день столица страны не спала до утра, отмечая победу российской команды.

Ещё один уроженец Бурятии Евгений Прокосов рассказал нам о старте любимых по всему миру и самых ожидаемых состязаний этого года. По словам улан-удэнца, его «дорога» на чемпионат мира по футболу началась осенью 2017 года, когда он подал заявку на покупку билетов для семьи на 7 матчей, которые должны были пройти в Москве, Сочи, Самаре, Ростове и Калининграде.

- По результатам жеребьёвки нам не было распределено ни одного билета, и мне показалось, что получить билеты на матч - неосуществимая задача, и уже отчаялся попасть на игры. Но моей радости не было предела, когда любимая жена Ирина (она из Калмыкии) подарила мне на день рождения билет на матч – открытие, - рассказал «Байкал-Daily» Евгений. 



 

Молодой человек решил пойти на матч, представляя на стадионе не только многонациональную страну, но и родную республику, город. Для этого он нашёл мастера и с её помощью сшил необычную национальную рубашку с бурятскими узорами и соёмбо. 


 

- Итак, день матча. Мы добирались до стадиона Лужники от станции метро «Университет», и я уже по пути ловил взгляды, любопытные - от иностранцев - и одобряющие - от россиян, а также возгласы поддержки. Дорога на стадион напоминала дорогу в третий Рим: огромное количество людей, организованные и самостоятельные группы туристов со всех уголков мира, океан цветов из флагов разных государств. Там были и флаги, которые я не распознал, - делится восторженными впечатлениями Евгений. 





Здесь были представлены и флаги российских городов. Больше всего врезалось в память Евгению перед матчем – это то, что он видел многочисленных фанатов со всех уголков земли в причудливых костюмах: «вождей майя», гусаров в обтягивающих трико, мексиканцев в сомбреро, «арабских шейхов», «египетских фараонов», «африканских вождей», иркутян в косоворотке и кокошнике и других. На память от этого дня остались многочисленные селфи, говорит он.

- И во всей этой предматчевой суматохе и ажиотаже - порядок и организованность. Я был на многих стадионах и десятках матчей разного уровня, но перед этим матчем всё было идеально. Турникеты, досмотры безопасности, проход на трибуну - всё разумно: не будничным шагом, конечно, но и без толкучки и пробок, - удивляется уроженец Бурятии. 





Церемония открытия была не менее впечатляющей: здесь пели «Калинку-Малинку», арабскую песню, а также свои композиции исполнил в «Лужниках» мировая звезда Робби Уильямс. Во время же игры на трибунах творилось невообразимое - после каждого гола россиян их болельщики просто ликовали.

- Четвёртый гол. Шквал эмоций, истерия, танцы, голос сел. Занавес. А затем Саша Головин в своём стиле! ЦСКА! Россия. Эмоций нет. Безумие на трибунах. Голоса нет. Жена в моем гриме на носу и губах. Свисток. Молодцы, - рассказывает эмоционально Евгений. 


 

Выход со стадиона был спокойным и организованным. Как он пояснил, всё было дружелюбно и мирно, и «все люди были просто счастливы». 





Следующий матч сборной России состоится уже завтра, 19 июня. Россияне сыграют против команды Египта в Санкт-Петербурге. Начало в 21.00 по московскому времени.

спорт футбол чемпионат мира
 
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