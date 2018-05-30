Детям показали отрывки из фильмов и рассказали о героях
22 мая для ребят Выдринской СОШ провели урок мужества «Прошла через детство война». Мероприятие посвятили Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Для ребят подготовили слайд-беседу, где использовали отрывки из документальных фильмов военной хроники, прозвучали отрывки из воспоминаний детей военных лет, рассказали о пионерах – героях.
Ребята также посмотрели видеоклип на стихи Михалкова «Детский ботинок», слушали рассказ о Тане Савичевой и блокадном Ленинграде, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Урок мужества провели для школьников Бурятии
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