Урок мужества провели для школьников Бурятии

Детям показали отрывки из фильмов и рассказали о героях



22 мая для ребят Выдринской СОШ провели урок мужества «Прошла через детство война». Мероприятие посвятили Дню Победы в Великой Отечественной войне.



Для ребят подготовили слайд-беседу, где использовали отрывки из документальных фильмов военной хроники, прозвучали отрывки из воспоминаний детей военных лет, рассказали о пионерах – героях.



Ребята также посмотрели видеоклип на стихи Михалкова «Детский ботинок», слушали рассказ о Тане Савичевой и блокадном Ленинграде, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

