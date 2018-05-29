Камерами зафиксировано 2214 нарушений
За минувшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 564 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. А также 5 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП зафиксировано 2214 нарушений ПДД.
Также при надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД выявлено 1 факт перевозки металла без сопроводительных документов. Задержанный груз и водитель доставлены в отделения полиции для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.
- Уважаемые водители, при движении по автодорогам не превышайте установленную скорость движения, не производите обгон впереди идущего транспортного средства, не убедившись в безопасности маневра. При проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта снижайте скорость движения, - призвали в УГИБДД Бурятии.
В Бурятии за сутки поймали 17 пьяных водителей
Общество, Фото:
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