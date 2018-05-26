В Улан-Удэ прошло первенство среди служебных собак УФСИН (фоторепортаж)

Вчера в Улан-Удэ закончились соревнования по многоборью со служебными собаками на первенство УФСИН по Бурятии. Проходили они 3 дня.Кинологи и их питомцы показали основные элементы курса дрессировки и управления служебной собакой: поиск наркотических средств, обнаружение взрывчатых веществ, задержание бежавшего преступника и другое.В республиканском Управлении ФСИН насчитывается 78 человек, работающих со своими собаками. За каждым кинологом закреплён свой питомец. Кроме этого в УФСИН есть караульные собаки, которые выставляются для охраны периметра учреждений. Есть и специальные собаки, которые специализируются на поиске наркотических, взрывчатых веществ.- Эти собаки у нас реально используются. По прошлому году у нас хорошие показатели. ФСИН России нас отметил за хорошую работу. В прошлом году была отмечена работа наших специалистов-кинологов при инспектировании комиссией из Москвы. Нас отметили как наиболее подготовленных кинологов России, - рассказал «Байкал-Daily» начальник кинологической службы УФСИН по Бурятии Роман Казачук.Кинологическая служба УФСИН по Бурятии существует более 15 лет. Собаки постоянно живут в подразделениях, в вольерах, для них созданы специальные кормокухни. Кинолог может взять домой только когда уходит в отпуск, чтобы продолжать тренировки, и только если это его личная собака.- Кинолог – это призвание работать с животным, - отмечает Казачук. - Многие приходят, пытаются, но не справляются, понимают, что собаки их не воспринимают. С ними мы прощаемся. К нашей работе нужно относиться с душой, в первую очередь, любить животных. Естественно, чтобы стать специалистом, нужно пройти много тестов, и на физическое здоровье, и полиграф, пройти обучение.Кинологические подразделения в Бурятии активно работают в учреждениях, расположеннных в черте Улан-Удэ, это исправительные колонии №8 и №2.- Здесь очень много совершается преступлений, постоянно пытаются производить перебросы наркотических средств, инструктора-кинологи пресекают данные деяния и непосредственно сотрудничают с МВД, - рассказал начальник кинологической службы.