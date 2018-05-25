Проект библиотекарей Бурятии получит грант



Два других проекта отмечены дипломом за участие в конкурсе социально-значимых проектов.



Проект «Легенды Оки» получил грантовую поддержку от «Бурятзолото». Конкурс социально-значимых проектов в Муйском и Окинском районах Бурятии был объявлен в феврале, его итоги подвели 23 мая. На суд конкурсной комиссии в Окинском районе было представлено 22 проекта, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.Окинские библиотекари представили три проекта: «Легенды Оки», «Библиотека под зонтиком» (Детская библиотека), «Край, который мне дорог» – Летопись села Сорок (Сорокская сельская библиотека).- В настоящее время повсеместно встала проблема воспитания патриотизма, остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучение прошлого и настоящего своей «малой родины». Мифы и легенды народов – это величайшее культурное наследие человечества. Интерес к ним не угасает на протяжении многих столетий, - уточняют в библиотеке.По мнению библиотекарей, легенды дают возможность представить историю и культуру многочисленных народов. Издание сборника «Легенды Оки» позволит представить уникальную историю и культуры горной Оки.