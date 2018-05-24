Женская сборная России по вольной борьбе пройдёт подготовку в Улан-Удэ

С 25 мая по 7 июня в Улан-Удэ пройдет подготовительный сбор женской сборной России по вольной борьбе



Столица Бурятии выбрана для сборов неспроста, часовой пояс у Монголии и Улан-Удэ один, что существенно поможет спортсменкам быстрее пройти адаптацию.



Сборная России в составе 16 спортсменок, в числе которых Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова, главного тренера сборной команды РоссииЮрия Шахмурадова, тренеров сборной Андрея Бузина, Ирбека Фарниева и Олега Маркова, а также врача сборной Николая Демидова.



Проживать сборная будет в одной из гостиниц города. В распоряжение спортсменок будет предоставлен зал Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ и площадка Центрального стадиона: футбольное поле, беговые дорожки и тренажёрный зал.



В выходной день для сборной планируется организовать культурную программу: посещение спортивного оздоровительного лагеря «Энхалук» на озере Байкал, посещение премьеры циркового этно-шоу «Девять ветвей» Государственного цирка Бурятии, а также посещение дацана «Ринпоче Багша» в местности Лысая гора, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики.

