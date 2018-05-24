Испытания теплосетей Улан-Удэ выявили 156 поврежденных участков

«ТГК-14» провела испытания повышенным давлением тепловых сетей от теплоэлектроцентралей и котельныхгорода. В ходе проведения гидравлических испытаний выявлено156 поврежденных участков трубопроводов



- Сегодня, 24 мая, по состоянию на 15.00 из 156 порывов устранено 101, на остальных участках ремонтные работы продолжаются, - сообщил и.о. директора филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Андрей Соболев. - К горячему водоснабжению подключены потребители во всех районах Улан-Удэ, за исключением тех, где продолжают устранять образовавшиеся дефекты и участков, выведенных в текущий и капитальный ремонт. Специалисты филиала работают в усиленном режиме и предпринимают все меры для того, чтобы подать горячее водоснабжение потребителем в ближайшее время.



Испытания являются неотъемлемой частью подготовки тепловых сетей к зиме, позволяющих выявить ветхие участки теплотрасс. Итоги гидравлических испытаний 2018 года показали, что уровень износа теплосетей в зоне ответственности ПАО «ТГК-14» превышает 70%. При сегодняшнем износе сетей запас надежности с каждым годом уменьшается. С каждым годом количество порывов растет.



156 порывов – это еще не окончательная цифра порывов по итогам гидравлических испытаний. Специалисты «УУЭК» продолжают работу по выявлению порывов, образовавшихся после гидравлических испытаний.



Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52, сообщает пресс-служба «ТГК-14».

