В Бурятии второклассники посетили выставку



Ученики 2-го класса Иволгинской средней школы посетили выставку картин международного арт-проекта «Ангелы мира».



Как сообщал «Байкал-Daily», 78 работ художников из России, США, Канады, Великобритании, Хорватии, Сербской Республики, Белоруссии, Узбекистана, Болгарии, Казахстана, Украины, Италии на тему «Ангел-хранитель» увидят посетители выставки в Улан-Удэ. На открытии экспозиции зрители смогли пообщаться с PR-директором проекта Олегом Ровда, поучаствовали в написании общей картины «Ангел Улан-Удэ», смогли купить сувенирную продукцию с понравившимися картинами.



Идея проекта связана с историей выздоровления художницы.



В 1997 году молодая художница Юлия Иванова серьезно заболела и была между жизнью и смертью. Выздоровления ей врачи даже не обещали. Тогда она начала каждый день рисовать ангела в благодарность за каждый прожитый день, за возможность видеть своего маленького сына. И болезнь удалось победить, она смогла полностью поправиться и продолжает до сих пор рисовать ангелов для себя и других людей. Проект «Ангелы Мира» – это её идея.



Выставка работает до 3 июня в Художественном музее имени Сампилова, сообщили в Национальном музее Бурятии.

