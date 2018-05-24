Шрек и Фиона спели бурятские песни (видео)

Мультяшные герои весело поют и танцуют под популярные композиции
На просторах интернета появился шуточный ролик с бурятскими песнями с кадрами из мультфильма «Шрек».
В начале видео предлагается спеть караоке и потом Шрек начинает петь романтичную песню «Дангинамни», а ответ Фиона поёт «Туруушын дуран». Завершается клип ёхором: мультперсонажи дружно поют и танцуют. Все представленные песни очень популярны и любимы среди жителей Бурятии.
Ролик просмотрели почти 5 тысяч раз. Мнение зрителей разделилось.
«Жёстко, невозможно смотреть», «Издевательство», «Вы серьёзно?» - пишут одни.
«Если не приглядываться к губам, то очень даже прикольно», «Оригинально» - комментируют другие, а также были отзывы со смеющимися смайликами.
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