Шрек и Фиона спели бурятские песни (видео)

На просторах интернета появился шуточный ролик с бурятскими песнями с кадрами из мультфильма «Шрек».В начале видео предлагается спеть караоке и потом Шрек начинает петь романтичную песню «Дангинамни», а ответ Фиона поёт «Туруушын дуран». Завершается клип ёхором: мультперсонажи дружно поют и танцуют. Все представленные песни очень популярны и любимы среди жителей Бурятии.

«Если не приглядываться к губам, то очень даже прикольно», «Оригинально» - комментируют другие, а также были отзывы со смеющимися смайликами.

Ролик просмотрели почти 5 тысяч раз. Мнение зрителей разделилось.

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