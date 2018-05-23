В Бурятии подросткам рассказали о 10 заповедях Иисуса Христа



Сотрудниками филиала по Заиграевскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии совместно с представителями других ведомств организовано посещение подростками Заиграевского храма. Мероприятие провели в целях профилактики преступлений и правонарушений, привития духовного воспитания, а также занятости несовершеннолетних детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.



Специалистами совместно со священнослужителями проведена беседа с подростками. Им рассказали о десяти заповедях Иисуса Христа, о традициях при проведении праздничных дней в честь Вознесения Господня, а также о священном празднике в честь Николая Чудотворца, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

