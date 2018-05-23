В Улан-Удэ пройдёт концерт «Сияние жемчужин Востока»

На сцене Бурятского театра драмы выступит ансамбль восточного танца «Лотос»
Ансамбль «Лотос» представит горожанам программу «Сияние жемчужин Востока».
- В красочном орнаменте, сплетённом из сияющих жемчужин чарующих танцев и музыки, «Лотос» расскажет об искусстве и культуре родного края, народов Восточной Азии: Казахстана, Монголии, Индии, Китая и Кореи, - отмечают организаторы вечера.
В программе зрители увидят, наряду с давно полюбившимися танцами, новые хореографические композиции, с которыми ансамбль успешно выступал в Монголии на X международном фестивале детского творчества «Алтан гадас» («Полярная звезда»), межрегиональном конкурсе «Байкальский танцевальный марафон».
В концерте «Сияние жемчужин Востока» также примут участие звёзды бурятской эстрады - Сэсэг Аюшеева, Валико Гаспарян, Зандан Шойдоков, Дашима Соктоева, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Концерт пройдёт 30 мая в 18.30 в Бурятском театре драмы.
На сцене Бурятского театра драмы выступит ансамбль восточного танца «Лотос»
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