В Улан-Удэ пройдёт концерт «Сияние жемчужин Востока»



Ансамбль «Лотос» представит горожанам программу «Сияние жемчужин Востока».



- В красочном орнаменте, сплетённом из сияющих жемчужин чарующих танцев и музыки, «Лотос» расскажет об искусстве и культуре родного края, народов Восточной Азии: Казахстана, Монголии, Индии, Китая и Кореи, - отмечают организаторы вечера.



В программе зрители увидят, наряду с давно полюбившимися танцами, новые хореографические композиции, с которыми ансамбль успешно выступал в Монголии на X международном фестивале детского творчества «Алтан гадас» («Полярная звезда»), межрегиональном конкурсе «Байкальский танцевальный марафон».



В концерте «Сияние жемчужин Востока» также примут участие звёзды бурятской эстрады - Сэсэг Аюшеева, Валико Гаспарян, Зандан Шойдоков, Дашима Соктоева, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Концерт пройдёт 30 мая в 18.30 в Бурятском театре драмы.

