Перед каникулами спасатели побывали в 600 учебных заведениях
Сотрудники МЧС проводят специализированные занятия с детьми младшего школьного и дошкольного возраста накануне летнего сезона.
Так в детский сад № 153 Иркутска сегодня пришли сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области. Как и их коллеги, в майские дни они посетят сотни садов и начальных классов, чтобы научить малышей правильно вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации. Занятия с детьми проводятся в игровой форме. Систему уроков безопасности для каждой возрастной аудитории подготавливают специалисты управления гражданской защиты МЧС России по Иркутской области.
- Определить, правильно или неправильно ведёт себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень сложно, тем более, когда речь идёт о детях. Поэтому важно, чтобы единственно верные правила поведения, которые необходимо вспомнить в критической ситуации для сохранения своей жизни и здоровья, исходили не только от воспитателей, но и от родителей, и от самих спасателей, и от других детей. Конечно, после кемеровской трагедии в первую очередь объясняем распространённые ошибки, которые допускают многие люди, при пожаре и эвакуации. Обращаем внимание персонала на выработку правильной мгновенной реакции во избежание паники и трагических последствий, - отметила заместитель начальника отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и подготовки руководящего состава Главного управления МЧС России по Иркутской области Татьяна Болтова.
С начала мая сотрудники МЧС России по Иркутской области уже посетили более 600 учебных заведения, в том числе около 300 дошкольных, охватив при этом профилактической работой более 2 тысяч детей и около 400 человек обслуживающего персонала. Работа продолжится и в период летнего отдыха детей: в оздоровительных лагерях и туристических базах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Для детей провели уроки безопасности в Иркутской области
Общество, Фото:
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