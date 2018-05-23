Сотрудники улан-удэнской колонии сыграли в футбол

Участвовали в турнире 4 команды
Администрация исправительной колонии №8 организовала соревнования по мини-футболу среди сотрудников учреждения. Проведён турнир в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России, а также в целях поддержания социально-психологического климата в коллективе.
Состязания прошли на стадионе спортивного комплекса ВСГУТУ.
На мероприятии соревновались 4 команды: от отдела охраны, отдела безопасности, отдела по воспитательной работе с осуждёнными и сборная команда личного состава учреждения.
В результате лидерами соревнований стали сотрудники отдела охраны, одержавшие победу в каждом сыгранном матче. Второе место присуждено сотрудникам отдела по воспитательной работе с осуждёнными. Третье место досталось сотрудникам отдела безопасности.
Победители и участники турнира поощрены грамотами и ценными призами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Жителям предлагают выкладывать фото и информацию об озере
Дети высадили саженцы яблонь и рядом воткнули «сердечко» с именем
Артисты посадили деревья в посёлке Онохой Заиграевского района республики
Пользователи Сети запустили шуточное голосование, стоит ли раскрашивать известную скульптуру
Депутатам предлагают увековечить грандиозное историческое событие – строительство БАМа
Молодые люди призывают горожан сделать столицу Бурятии чище
Мероприятие состоится в Кижингинском районе
Праздник будет организован в День защиты детей
Участвовали в турнире 4 команды
Специалисты обсудили подготовку к празднику «Хонгоодорой угай наадан», организацию общероссийского Дня библиотек
Финал соревнований пройдёт в Южно-Сахалинске
Ожидаются порывы ветра до 23 м/с
На концерте артисты покажут бурятские обряды
Сотрудники вокзалов специальными указателями отметили лучшие места для съёмок
Для участников проведут концерт и выставку