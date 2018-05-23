Сотрудники улан-удэнской колонии сыграли в футбол



Администрация исправительной колонии №8 организовала соревнования по мини-футболу среди сотрудников учреждения. Проведён турнир в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России, а также в целях поддержания социально-психологического климата в коллективе.



Состязания прошли на стадионе спортивного комплекса ВСГУТУ.



На мероприятии соревновались 4 команды: от отдела охраны, отдела безопасности, отдела по воспитательной работе с осуждёнными и сборная команда личного состава учреждения.



В результате лидерами соревнований стали сотрудники отдела охраны, одержавшие победу в каждом сыгранном матче. Второе место присуждено сотрудникам отдела по воспитательной работе с осуждёнными. Третье место досталось сотрудникам отдела безопасности.





Победители и участники турнира поощрены грамотами и ценными призами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

