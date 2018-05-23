В Бурятии прошёл семинар библиотекарей



18 мая в межпоселенческой центральной библиотеке прошёл семинар библиотекарей Окинского района.



На мероприятии обсудили такие важные темы, как подготовка к празднику «Хонгоодорой угай наадан» (конкурс чтецов «Хонгоодорой аяншалга»), организация общероссийского Дня библиотек, Пушкинского дня поэзии и другие актуальные вопросы.



Библиотекари района отмечены благодарственным письмом за организацию и подготовку детей к конкурсам рисунков в поддержку особо охраняемых природных территорий «Марш парков – 2018». Также сертификат участника получила библиотекарь межпоселенческой центральной библиотеки.



На семинаре ведущий специалист центральной библиотеки поделилась впечатлениями по итогам межрегиональных курсов повышения квалификации, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

