В Бурятии прошёл семинар библиотекарей

Специалисты обсудили подготовку к празднику «Хонгоодорой угай наадан», организацию общероссийского Дня библиотек
18 мая в межпоселенческой центральной библиотеке прошёл семинар библиотекарей Окинского района.
На мероприятии обсудили такие важные темы, как подготовка к празднику «Хонгоодорой угай наадан» (конкурс чтецов «Хонгоодорой аяншалга»), организация общероссийского Дня библиотек, Пушкинского дня поэзии и другие актуальные вопросы.
Библиотекари района отмечены благодарственным письмом за организацию и подготовку детей к конкурсам рисунков в поддержку особо охраняемых природных территорий «Марш парков – 2018». Также сертификат участника получила библиотекарь межпоселенческой центральной библиотеки.
На семинаре ведущий специалист центральной библиотеки поделилась впечатлениями по итогам межрегиональных курсов повышения квалификации, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Артисты посадили деревья в посёлке Онохой Заиграевского района республики
Пользователи Сети запустили шуточное голосование, стоит ли раскрашивать известную скульптуру
Депутатам предлагают увековечить грандиозное историческое событие – строительство БАМа
Молодые люди призывают горожан сделать столицу Бурятии чище
Мероприятие состоится в Кижингинском районе
Праздник будет организован в День защиты детей
Участвовали в турнире 4 команды
Специалисты обсудили подготовку к празднику «Хонгоодорой угай наадан», организацию общероссийского Дня библиотек
Финал соревнований пройдёт в Южно-Сахалинске
На концерте артисты покажут бурятские обряды
Сотрудники вокзалов специальными указателями отметили лучшие места для съёмок
Победитель получит повышение разряда и прибавку к зарплате
Для участников проведут концерт и выставку
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Бурятии занял первое место в межрегиональном турнире по комплексному единоборству
Горожане смогут послушать песни лауреатов конкурса в День России