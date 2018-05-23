В Улан-Удэ даст концерт ансамбль «Наран-Гоохон»

На концерте артисты покажут бурятские обряды
В Бурятской филармонии состоится отчётный концерт «Эхэ нютаг Эхирэд, Баяндаймнай» народного фольклорного этнического ансамбля «Наран-Гоохон».
Ансамбль «Наран-Гоохон», носящий имя матери Абай Гэсэра, героя эпоса, пропагандирует богатейшее песенное и танцевальное наследие бурят Эхирит-Булагатского, Баяндаевского районов Иркутской области.
Ансамблем – базовым коллективом РЦНТ – руководит заслуженный работник культуры республики Мария Антоновна Ербахаева.
Коллектив подготовил для горожан интересную программу: уникальные обряды, связанные с рождением ребёнка, зажигательные песни и ёхорные напевы эхирит-булагатов.
Концерт пройдёт 4 июня в 18.00 в Бурятской филармонии, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
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