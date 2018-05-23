Места для селфи появились на вокзалах Иркутска и Улан-Удэ



Акция ОАО «РЖД» в поддержку свободного фотографирования для личного пользования на пассажирских объектах железнодорожного транспорта прошла 22 мая.



В акции приняли участие порядка 100 объектов инфраструктуры (вокзалы, станции, остановочные пункты), расположенные более чем в 60 городах.



Новшества в виде небольших наклеек зелёного цвета в форме фотоаппаратов со смайликами и надписью «Фотографировать разрешается» появились и на главных вокзалах ВСЖД в Иркутске и Улан-Удэ.

В рамках акции «Фотографировать разрешено» сотрудники вокзалов специальными указателями отметили лучшие места для съёмок.



Здесь пассажиры смогут сделать наиболее интересные фотографии и селфи на фоне объектов пассажирской инфраструктуры и в интерьерах вокзального комплекса, что станет для них хорошим воспоминанием от посещения железнодорожных вокзалов.



Также в ходе акции на железной дороге была организованна экскурсия по территории центрального вокзала Иркутска.



Пассажирам, журналистам и горожанам рассказали занимательные исторические сведения о строительстве и развитии станции, прибытии первого поезда в столицу Восточной Сибири и знаменитых людях посетивших вокзал.



На перроне всем желающим экскурсанты предложили примерить на себя роль станционного работника прошлых лет, который отправлял поезда с помощью станционного колокола. Последним служащие пользовались в строгом соответствии с приказом, который назывался «Колокола на станциях».



Сотрудники компании напоминают, пассажиры могут свободно производить на вокзалах фотосъёмку объектов пассажирской инфраструктуры для личных целей. В то же время фотографирование не должно мешать другим пассажирам, провожающим и сотрудникам железных дорог. Пассажиров также просят воздержаться от фотосъёмки, которая угрожает их собственной жизни и здоровью или других людей, а также убедительно просят не снимать работу досмотрового оборудования (интероскопы, камеры видеонаблюдения, датчики сигнализации и т.п.), а также обслуживающий его персонал, сообщает пресс-служба ВСЖД.

