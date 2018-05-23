В Бурятии пройдёт богослужение в честь Святой Троицы

Для участников проведут концерт и выставку



27 мая в честь великого праздника Святой Троицы митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий возглавит торжественное богослужение в Селенгинском Свято-Троицком монастыре, который находится в селе Троицкое Прибайкальского района.



Начало мероприятия в 9:30, а после литургии всех желающих ожидает праздничный обед. Также гости смогут увидеть концертную программу, присоединиться к большому хороводу и побывать на выставке-продаже, сообщает пресс-служба Бурятской Епархии.

