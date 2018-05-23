В Бурятии клещи покусали 902 человека



С начала сезона клещевой активности в этом году зарегистрировано 902 обращения по поводу присасывания клещей, из обратившихся – 293 ребёнка. Отмечены укусы в 19 районах республики и Улан-Удэ. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кабанском, Баргузинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском и в столице Бурятии.



В регионе продолжается иммунизация населения против клещевого энцефалита. На 21 мая привито 37430 человек.



Для снижения численности клещей Центром гигиены и эпидемиологии в Бурятии и его филиалами в районах проводятся акарицидные обработки. На 21 мая обработаны территории летних оздоровительных учреждений, баз отдыха, кладбищ, участков леса, прилегающих к населённым пунктам, парков и скверов на площади 1131,5 га.



С целью слежения за численностью клещей в природных очагах проводятся зоолого-энтомологические работы, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

