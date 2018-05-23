Сиротам Улан-Удэ устроят праздник 1 июня

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

Организаторы обещают множество мероприятий



Для участия во всероссийской акции «Добровольцы - детям» в оргкомитет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, минсоцзашиты республики подал заявку, сообщает пресс-служба министерства.



В рамках акции в республике пройдут масштабные республиканские мероприятия: праздник «День семьи любви и верности», фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод», межрегиональный детский фестиваль «Должны смеяться дети!». Также пройдёт встреча с ветеранами «История войны», выезд учащихся образовательных учреждений на посадку леса, дни открытых дверей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и многое другое, обещают организаторы мероприятия.



1 июня пройдёт фестиваль «Должны смеяться дети» в реабилитационном центре «Светлый», в котором примут участие команды детских из учреждений соцзащиты. Кроме того, обещают проведение мастер-классов, конкурсов, концерта и массового флешмоба.

