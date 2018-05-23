Дети вручали взрослым памятки с рекомендациями
18 мая священнослужители буддийского духовенства Иволгинского дацана приняли участие в профилактической акции «Пристегни самое дороге». Вместе с сотрудниками госавтоинспекции и юными инспекторами дорожного движения «Верхне-Иволгинской СОШ» ламы Иволгинского дацана призывали водителей пристёгивать детей в детском удерживающем устройстве, при перевозке в машине.
Посетителям духовного центра российского буддизма рассказали о том, что для маленьких пассажиров основным средством защиты является детское удерживающее устройство, что именно оно может уберечь ребёнка в случае ДТП, а также участники акции привлекли внимание водителей к проблеме гибели детей на дорогах. Школьники вручали взрослым памятки и листовки с рекомендациями по выбору автокресел.
В завершении священнослужители призывали всех родителей со всей серьёзностью отнестись к безопасности детей при перевозке в автомобиле, сообщает пресс-служба ОГИБДД МВД России по Иволгинскому району.
В Бурятии ламы призвали водителей пристегнуть детей
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