В Бурятии грантом поддержат изучение исчезающего вида птиц

Фонд «Озеро Байкал» выделит грант в размере 250 тысяч рублей на поддержку проекта «Выявление путей миграции и районов зимовки дубровника, обитающего в дельте реки Селенга
В пределах Байкальской природной территории дубровник был распространен повсеместно, во многих районах являясь доминантным видом. Однако, в последние 30 лет численность дубровника начала катастрофически снижаться.
Будучи одним из наиболее массовых и широко распространенных видов птиц сегодня дубровник занесен в Красный список Международного союза охраны природы с категорией EN (находящийся под угрозой исчезновения). Вид включен в Красные Книги Иркутской области и Республики Бурятия. Нависла угроза исчезновения вида, как на Байкальской природной территории, так и из мировой фауны в целом.
Основными причинами сокращения численности ученые считают деградацию мест обитания и непосредственную добычу вида человеком в местах зимовки и пролета. Поэтому одним из приоритетных направлений работ по сохранению является выявление путей пролета и районов зимовки вида. Для этих целей наиболее оптимальным методом является установка на птиц геологгеров – датчиков освещенности, позволяющие по фиксации длины светового дня определить местонахождение птицы с точностью 20-100 км.
Грант Фонда «Озеро Байкал» позволит закупить необходимое оборудование для исследования дубровника на Байкальской природной территории. Местом работ выбрана дельта реки Селенга — ключевая орнитологическая территория мирового значения. Водно-болотные угодья дельты включены в список объектов Рамсарской конвенции, входят в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал», находятся под охраной федерального заказника «Кабанский». Здесь находятся одни из самых массовых гнездовых поселений дубровника в регионе и мире.
В результате проекта впервые будет достигнуто прямое прослеживание миграционного маршрута для мелких воробьинообразных птиц, обитающих в Байкальском регионе и в Сибири в целом, что позволит сделать выводы о необходимых мерах по сохранению вида. К слову, ранее инструментальное слежение за осенней миграцией байкальских птиц было проведено только однажды — на трех орлах-могильниках 20 лет назад. Данные исследования будут представлены для рассмотрения в рамках программы мониторинга наземных видов птиц Восточной Азии, реализуемой международной организацией BirdLife International, сообщает пресс-служба фонда.
В Бурятии грантом поддержат изучение исчезающего вида птиц
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