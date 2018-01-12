В Улан-Удэ пройдёт юбилейный вечер режиссёра оперного театра

Зрителям будут представлены сцены из знаменитых русских опер



17 января на сцене оперного театра состоится юбилейный вечер Галины Майоровой, заслуженного деятеля искусств Бурятия и режиссёра театра в течение многих лет.



Зрителям будут представлены сцены из знаменитых русских опер, над постановками которых работала Галина Майорова. Это «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Иоланта» Петра Чайковского.



На торжественном вечере перед зрителями выступят ведущие солисты оперы - Данзан Бальжинимаев, Ольга Жигмитова, Эдуард Жагбаев, Дамба Занданов и другие. Выступление будет проходить под аккомпанемент симфонического оркестра во главе с дирижёром Виталием Шевелёвым, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.



Читают сейчас

77-летняя пенсионерка покоряет Байкал на коньках Общество, Пенсионерка из Ольхонского района пустила старость по ветру. В свои 77 Любовь Мореходова каждый зимний день бежит по Байкалу с десяток километров на коньках

Жители Бурятии активно сдают незаконное оружие Общество, С начала 2018 года в центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Бурятии добровольно сдали 4 единицы оружия. За 2017 год сотрудники Росгвардии приняли 21 единицу оружия и около 130 боеприпасов

В Чите сироту не хотели ставить в очередь на жильё Общество, Молодой человек числится в непригодной для проживания квартире, однако ему отказывают в предоставлении бесплатного жилья

На Байкальской природной территории незаконно набирали воду Общество, По иску прокурора базой отдыха прекращено незаконное водопользование

В Иркутской области увеличат число специалистов по адаптивному спорту Общество, В этом году количество специалистов, проводящих занятия физкультурой и спортом для людей с ограниченными возможностями в муниципальных образованиях увеличится до 42

