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В Улан-Удэ за строительством здания театра «Байкал» ведётся видеонаблюдение

В Улан-Удэ за строительством здания театра «Байкал» ведётся видеонаблюдение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общая площадь здания составит около 19 тысяч квадратных метров

В управлении капитального строительства Бурятии рассказали, что возведение театрально-культурного центра «Байкал» идёт по графику. Договор генерального подряда заключен между строительной компанией ООО «СК «Атлант» и заказчиком АО УК «Инфратех Концессии».

- На данный момент на строительной площадке объекта работают комплексные строительные бригады и штаб инженерно-технических специалистов, присутствуют десятки единиц тяжёлой строительной техники и специального оборудования. В настоящее время активно проводятся работы по разработке котлована, вертикальной планировке территории и подготовке формирования основания фундамента здания, - сообщил генеральный директор УК «Инфратех Концессии» Андрей Кузнецов.

Одним из ключевых этапов на текущий момент является вынос существующих сетей водоотведения и канализации из пятна застройки. Параллельно происходит завоз инертных материалов и основных строительных компонентов, что позволит обеспечить бесперебойный процесс возведения каркаса здания.

- Служба технического заказчика осуществляет непрерывный ежедневный контроль за качеством и сроками производства работ, а также соблюдением всех строительных норм. Ведётся круглосуточный мониторинг производства работ с помощью специального программного обеспечения и видеонаблюдения, - рассказали в управлении капитального строительства Бурятии.

Общая площадь нового культурного центра составит около 19 000 квадратных метров, что сопоставимо с 10 хоккейными коробками по европейскому стандарту. Театр «Байкал» будет оборудован двумя залами вместимостью 300 мест и 1000 мест с амфитеатром, балконами и современной сценой с высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить любые самые сложные спектакли, шоу-программы, балетные и музыкальные постановки. Объект будет построен по программе «Дальневосточная концессия» за 4,7 млрд рублей.

Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации нового театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ было подписано между правительством Бурятии в лице министерства культуры республики и управляющей компанией «Инфратех Концессии», согласно которому завершить строительство объекта должны в 2026 году.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2023 года состоялась церемония закладки первого камня в основание нового здания театра «Байкал». Она ознаменовала начало строительства.

строительство

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