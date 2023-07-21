В России приняли в третьем чтении законопроект о северном завозе

Стоимость товаров жизнеобеспечения планируют снизить в среднем на 15%
Государственная Дума РФ рассмотрела проекты федеральных законов «О северном завозе» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и приняла их во втором и третьем чтениях. Законопроект о северном завозе, регламентирующий доставку грузов на территории Крайнего Севера и приравненные к ним местности, разработан Минвостокразвития России при участии представителей обеих палат Федерального Собрания, регионов, экспертов от науки и бизнеса.
Законопроект предполагает создание единой системы управления северным завозом в лице федерального координатора, государственное регулирование цен, надбавок и тарифов, а также снятие инфраструктурных ограничений и появление механизмов для предупреждения дефицита товаров жизнеобеспечения.
Единым федеральным координатором северного завоза выступит министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики – оно будет отвечать за реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование северного завоза. Централизованная система управления северным завозом предполагает также наличие в каждом субъекте РФ, на территорию которого осуществляется северный завоз, исполнительного органа, который будет отвечать за планирование, организацию и координацию северного завоза в субъекте.
Документ закрепит понятия «северный завоз», «территории северного завоза» и «территории с ограниченными сроками завоза грузов», а также разделит грузы на три категории – товары жизнеобеспечения, товары для государственных и муниципальных нужд и прочие товары. Грузы первой и второй категорий обслуживаются в приоритетном порядке.
- Из-за существующей логистики стоимость перевозимого товара в районы Крайнего севера, приравненные к ним местности и территории может повышаться в 11 раз по сравнению с закупочной ценой, а сроки доставки иногда увеличиваются больше чем в два раза. Законопроект предполагает создание комплексной системы управления северным завозом, которая позволит решить не только транспортно-логистические задачи, но и вопрос снижения цен по всей цепочке доставки грузов, – пояснил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
Ключевым элементом системы управления северным завозом станет федеральная государственная информационная система мониторинга северного завоза (ФГИС «Северный завоз»). При помощи цифровых технологий она будет обрабатывать и анализировать данные по севзавозу, проводить мониторинг движения грузов и своевременно выявлять риски сбоев в поставках.
Согласно законопроекту, план севзавоза будет формироваться ежегодно на трёхлетний период и утверждаться федеральным координатором на основании предложений высших исполнительных органов субъектов РФ. Единый морской оператор севзавоза, которого правительство определит на 15 лет, начнёт функционировать не позднее 1 января 2026 года – он будет осуществлять регулярные каботажные перевозки грузов северного завоза между морскими портами по регулируемым тарифам самостоятельно или с привлечением другого перевозчика.
Государственное регулирование цен на услуги единого морского оператора будет проходить в порядке, предусмотренном правительством РФ. Оператор сможет возместить недополученные доходы от каботажных перевозок по регулируемым тарифам – правила предоставления морскому оператору субсидий из федерального бюджета также определит правительство.
Кроме того, правительство определит перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза – в него войдут объекты, необходимые для бесперебойной доставки грузов на территории северного завоза и построения оптимальных логистических маршрутов. С 2026 года финансирование таких объектов будут осуществлять в размере 100%.
По предварительным оценкам принятие законопроекта «О северном завозе» уже на первом этапе позволит снизить стоимость товаров жизнеобеспечения в среднем на 15%, одновременно повысив надёжность и прозрачность поставок, и сформировать комплексную систему управления северным завозом. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Напомним, что в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий входят районы Бурятии. К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, отнесли Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский районы, а также городской округ Северобайкальск.
В России приняли в третьем чтении законопроект о северном завозе
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