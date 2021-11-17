Районы Бурятии попали в обновлённый перечень территорий Крайнего Севера

Жители не лишатся северных льгот
Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
«С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации», — говорится в сообщении.
Также объяснено, зачем понадобилось обновлять перечень регионов Крайнего Севера. Прежний список был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.
Самое главное, что в новый список вновь вошли северные районы Бурятии. К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, отнесли Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский районы, а также городской округ Северобайкальск.
Также в список территорий Крайнего Севера целиком вошли Якутия, Магаданская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край. Кроме того, этот статус получили отдельные районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 ноября немалый переполох наделал указ Владимира Путина, которым ряд регионов, в том числе Бурятия, были исключены из перечня территорий Крайнего Севера. Первое время официальных комментариев не было вовсе, а региональные власти произошедшее, судя по всему, также застало врасплох. Указ президента вызвал много вопросов у жителей, которые испугались, что лишатся северных льгот.
Впрочем, уже вечеру того дня глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что произошедшее – технический момент, и будет утверждён новый список территорий Крайнего Севера. Таким образом, жителей заверили, что надбавки к заработной плате или дополнительные дни к отпуску сохранятся.
Экс-министр экономики Бурятии Татьяна Думнова на своей странице пояснила также, что исключить территории, которые имеют статус «северных» так просто невозможно. Ведь такие решения должны предварительно рассматриваться на российской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, где принимают участие представители правительства, союз работодателей и профсоюзы Российской Федерации.
Районы Бурятии попали в обновлённый перечень территорий Крайнего Севера
Общество, Фото:
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