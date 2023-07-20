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В аэропорту Улан-Удэ заработала система tax free

В аэропорту Улан-Удэ заработала система tax free
Экономика,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева
Теперь иностранцы смогут вернуть часть денег за покупки

В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ заработала система tax free. О новшестве рассказал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.


С помощью услуги tax free иностранные туристы смогут вернуть НДС за купленные в России товары. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Не действует tax free в отношении подакцизных товаров, например, алкоголя и табака.

- Процедура простая - пассажир предъявляет товар и чек, таможня заносит данные в программу и возмещение производится автоматически, - пояснил Дмитрий Гармаев.


Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Бурятия вошла в перечень регионов, участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению системы tax free. Также в этот список попали Забайкальский и Красноярский края, Амурская и Иркутская области.
Аэропорт "Байкал" tax free

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