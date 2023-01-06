Бурятия вошла в пилотный проект по внедрению «tax free»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В проект вошли также несколько соседних регионов



Бурятия вошла в перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению системы «tax free».



«Tax Free» - пилотный проект по компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.



Помимо Бурятии, в список попали: Забайкальский и Красноярский края, Амурская и Иркутская области.



