В проект вошли также несколько соседних регионов
Бурятия вошла в перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению системы «tax free».
«Tax Free» - пилотный проект по компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Помимо Бурятии, в список попали: Забайкальский и Красноярский края, Амурская и Иркутская области.
Бурятия вошла в пилотный проект по внедрению «tax free»
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