Такой рост был зафиксирован впервые с 6 июля этого года
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 6 июля, следует из данных торговой площадки
Котировки европейской валюты расчетами «завтра» на 09:28 мск выросли на 83 копейки до 102,03 рубля, сообщает РИА Новости.
Курс американской валюты прибавил 69 копеек – до 90,75 рубля за доллар.
Китайский юань поднимается на две копейки – до 12,64 рубля.
6 июля рубль обновил минимумы с марта 2022 года - доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро - до 102,01 рубля, юань - до 12,92 рубля.
Курс евро в России вновь поднялся до 102 рублей
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