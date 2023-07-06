06 июля

05 июля

Популярное

Курс евро в России превысил сто рублей

Курс евро в России превысил сто рублей
Экономика, 
Это произошло впервые с марта 2022 года

Курс евро на Московской бирже в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года, сообщило РИА Новости/

Европейская валюта расчетами «завтра» на 7:25 мск растет на 99 копеек — до 99,99 рубля. Минутами ранее она максимально дорожала до 100,31 рубля.

Доллар растет на 1,39 рубля — до 92,39 рубля.

Юань в это же время дорожает на 20 копеек — до 12,76 рубля.

Рубль с начала лета серьезно слабеет к основным иностранным валютам и уже обновил минимумы с марта прошлого года.

курс валюты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Курс евро в России превысил сто рублей
Курс евро в России превысил сто рублей
Экономика, 06.07.2023
Это произошло впервые с марта 2022 года
Из Забайкалья возобновили полёты в Китай
Из Забайкалья возобновили полёты в Китай
Экономика, 05.07.2023
До Пекина лететь 4 часа 40 минут
Минтруд заявил о снижении безработицы среди молодых людей
Экономика, 05.07.2023
Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Котяков
Миграционный отток из Бурятии не прекращается
Миграционный отток из Бурятии не прекращается
Экономика, 03.07.2023
Жители уезжают в Москву и крупные сибирские города
Бурятия заняла 53 место в рейтинге по качеству дорог
Бурятия заняла 53 место в рейтинге по качеству дорог
Экономика, 03.07.2023
Республика оказалась в рейтинге выше Иркутской области
Китаевед Николай Вавилов: КНР не отказывается от газопровода «Сила Сибири-2»
Китаевед Николай Вавилов: КНР не отказывается от газопровода «Сила Сибири-2»
Экономика, 30.06.2023
Он также обеспечит газом Бурятию и Забайкальский край
Жителей Бурятии опять обрадовали растущими зарплатами
Жителей Бурятии опять обрадовали растущими зарплатами
Экономика, 29.06.2023
По данным Бурятстата, среднее жалованье в республике перевалило за 56 тысяч
Власти Бурятии рассказали, как сдерживают цены на квадратные метры
Власти Бурятии рассказали, как сдерживают цены на квадратные метры
Экономика, 29.06.2023
Алексей Цыденов поставил это в заслугу застройщикам
В Бурятии стабилизировалась безработица
В Бурятии стабилизировалась безработица
Экономика, 29.06.2023
Более половины жителей республики, вставших на биржу труда, удалось трудоустроить

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^