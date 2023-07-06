Это произошло впервые с марта 2022 года
Курс евро на Московской бирже в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года, сообщило РИА Новости/
Европейская валюта расчетами «завтра» на 7:25 мск растет на 99 копеек — до 99,99 рубля. Минутами ранее она максимально дорожала до 100,31 рубля.
Доллар растет на 1,39 рубля — до 92,39 рубля.
Юань в это же время дорожает на 20 копеек — до 12,76 рубля.
Рубль с начала лета серьезно слабеет к основным иностранным валютам и уже обновил минимумы с марта прошлого года.
Курс евро в России превысил сто рублей
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